Beyşehir\'de Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Beyşehir'in Kurucuova Mahallesinde tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Yangın ihbarı üzerine adrese Beyşehir ve Isparta'nın Yenişarbademli ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, mahalle sakinlerinin de yardım ve destekleriyle çevresindeki diğer yapı ve müştemilatlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yapı ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kurucuovalılar dernekleri tarafından yangında evi zarar gören ailenin evinin tekrar inşası için yardım kampanyası başlatıldığı öğrenildi. - KONYA