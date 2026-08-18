Beyşehir\'de Yangın Mahalle Sakinleriyle Söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde arazide çıkan yangın, mahalle muhtarı ve vatandaşların zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Beyşehir'e bağlı Bayavşar Mahallesi'nde çıktı. Bir araziden yükselen alevler, yerleşim merkezinde kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Yangını fark eden mahalle sakinleri alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için harekete geçti. Yangına ilk müdahaleyi Bayavşar Mahallesi Muhtarı Batuhan Çiğdem, gönüllü itfaiye tankeriyle gerçekleştirdi. Çiğdem, tankerden alevlere su sıkarak müdahale ederken mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Muhtar ve vatandaşların yoğun çabası sonucu yangın, itfaiye ekipleri yerleşim merkezine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken, ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.