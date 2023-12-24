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Beyşehir Gölü'nde çıkan yangın balıkçıları korkuttu - Son Dakika
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Beyşehir Gölü'nde çıkan yangın balıkçıları korkuttu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü sazlıklarında çıkan yangın, balıkçı limanında teknesi bulunan balıkçıları korkuttu. Yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alanda yayıldı. İtfaiye ekipleri müdahale edemedi ancak balıkçılara haber verilerek tedbir alındı. Yangının etkisini yitirmesiyle itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı.

Beyşehir Gölü\'nde çıkan yangın balıkçıları korkuttu
24.12.2023 - 19:51,
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Beyşehir Gölü sazlıklarında çıkan yangın balıkçıları korkuttu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü sazlıklarında çıkan yangın balıkçı limanında teknesi bulunan balıkçıları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'de Soğla bölgesindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da şiddetini artırmasıyla alevler, geniş bir alanda etkisini gösterdi. Yangın ihbarı üzerine kıyı kesime itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye ekipleri yangının balçık ve bataklık alanda yer yer göl suları yüzeyindeki sazlık alanda olması nedeniyle sahaya girerek alevlere müdahale edemedi. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekipleri yangının ilerleyişini kontrol etmek ve takip etmek üzere kıyıda tedbir aldı. Bu esnada, yangının İçerişehir Mahallesi'ndeki balıkçı barınağı çevresindeki sazlıklara sıçrama ihtimali üzerine teknesi olan balıkçılara haber verildi. Kıyıya gelen balıkçılar, teknelerini bölgeden uzaklaştırdı. Yangının rüzgarın şiddetini azaltmasıyla etkisini yitirmesi üzerine kıyıda tedbir alan itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beyşehir Gölü'nde çıkan yangın balıkçıları korkuttu - Son Dakika


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