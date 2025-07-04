Bıçakla Yaralanan Eşini Bisikletle Hastaneye Götürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, parkta bıçakla yaraladığı eşini elektrikli bisiklet ile hastaneye götürdü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Hanım Z. (37), kendisini aldatan eşi Şafak Z.'yi (42) bacağından ve karnından bıçakla hafif şekilde yaraladı. Olaydan sonra kadın, elektrikli bisiklete bindirdiği eşini evine götürdü. Kanaması olan eşine dayanamayan kadın, yaralı eşini elektrikli bisiklet ile yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı tedavi altına alındı. Hanım Z., eşine, "Seni istemiyorum, bana zarar veriyorsun. 22 senedir yeter. Ben neden seni seviyorum" diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA