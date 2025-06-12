Bıçaklama Davasında 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de otomobilin içinde tartıştığı kadını bıçaklayan sanığa mahkeme heyeti tarafından 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de otomobil içinde tartıştığı T.D.'yi bıçakla yaralayan E.K., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık E.K. ve mağdur T.D. hazır bulundu. Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten T.D., kendini koruyacak bir kadın olmasa sanığın kendisini öldüreceğini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanık E.K. ise T.D.'nin yüzüne tükürdüğü için alkolün etkisiyle böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini, öldürme niyetinin olmadığını, ve pişman olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

İddia makamı sanığın cezalandırılmasını talep ederken, yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti sanık E.K.'ye kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluğun devamına hükmetti. - KAYSERİ