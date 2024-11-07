Bıçaklama Olayı: 'Durduk yere bıçakladım' - Son Dakika
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Bıçaklama Olayı: 'Durduk yere bıçakladım'

Eskişehir'de tartışma nedeniyle biri ağır yaralandı, şüpheli Ahmet Ş. adliyeye sevk edildi.

07.11.2024 23:06
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Yaralama şüphelisi "Durduk yere bıçakladım" dedi

Yanlış anlaşılma tartışmasında 1 kişiyi ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yanlış anlaşılma yüzünden çıkan tartışmada 1 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana gelen olayda, 06 DZR 227 plakalı motosikletin sürücüsü Berkay K.'nin (22), yaya haldeki Ahmet Ş.'nin telefondaki küfürlü konuşmasını üzerine alınması üzerine tartışma çıktı. Yanlış anlaşılma sebebiyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Ahmet Ş., Berkay K.'yi 2 yerinden bıçakladı

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olayın ardından ağır yaralanan Berkay K., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Ahmet Ş. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

"Durduk yere oldu"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ş., gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Durduk yere oldu" diyerek cevap verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklama Olayı: 'Durduk yere bıçakladım' - Son Dakika

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