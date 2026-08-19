Bıçaklama Olayından 17 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı
Bir yıl önceki bıçaklama olayına karışan 17 yaşındaki P.A.K. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir yıl önce meydana gelen bıçaklama olayına karışan 17 yaşındaki çocuk yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde yaklaşık bir yıl önce meydana geldi. Bir kişiyi bıçakla yaralayan 17 yaşındaki P.A.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen P.A.K., tutuklanarak Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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