Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Yahşihan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde O.B.S. isimli şahıs, tartıştığı İ.P. isimli şahsı bıçakla yaraladı. İ.P. hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.B.S.'yi suç aletiyle birlikte kısa sürede yakaladı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen O.B.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Bıçaklı Kavga: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?