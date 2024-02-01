Bıçaklı kavgada ölen adamın yakını olayın borç para sebebiyle yaşandığını iddia etti
ANKARA - Ankara'da markette çıkan bıçaklı kavgada ölen şahsın akrabası, yeğeninin borç verdiği parayı geri almak istediği için öldürüldüğünü ileri sürdü. 2 kişinin de yaralandığı olayda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Keçiören'deki bir markette meydana geldi. İddialara göre İsmail Y. (40), borç para verdiği market sahibi S.İ. ile alacaklarına karşılık alışveriş yapmak için anlaştı. İsmail Y.'nin market alışverişi için gönderdiği iki kadın ile S.İ. arasında tartışma çıktı. Olay üzerine İsmail Y., bir grupla marketi bastı. Taraflar arasında çıkan kavgada İsmail Y., boynuna aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 2 kişi ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yakalanan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden İsmail Y., Gölbaşı'nın Emirler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
"Alacak verecek sebebiyle çıkan bir olaymış"
Olayla ilgili konuşan İsmail Y.'nin akrabası Mehmet Raşitcan Sever, "Ölen kişinin akrabasıyım. Yeğenim borç verdiği parayı geri istemiş. Karşı taraf parayı vermeyince tartışma çıkmış. Ardından da yeğenimin boynuna bıçakla saldırmışlar. 3 kişi gitmişler parayı istemeye. Muhtemelen veresiye sebebiyle çıkan bir kavga. Alacak verecek sebebiyle çıkan bir olaymış. Ölen kişinin babasıyla görüştüğümde o da aynısını söylemişti" dedi.
Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.
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