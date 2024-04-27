Bıçaklı saldırganı polis ayağından vurarak etkisiz hale getirdi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Bıçaklı saldırganı polis ayağından vurarak etkisiz hale getirdi... O anlar kamerada

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Adana'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, eli bıçaklı saldırganı bacağından vurdu. O anlar saniye saniye görüntülendi. Kavga, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Taraflar birbirlerine taş, sopa ve cam şişelerle saldırdı. Polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca saldırganı bacağından vurdu. Kavga anları ve polis müdahalesi cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

27.04.2024 20:59
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Bıçaklı saldırganı polis ayağından vurarak etkisiz hale getirdi... O anlar kamerada

ADANA - Adana iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, eli bıçaklı saldırganı bacağından vurdu. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda üzerinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş, sopa ve cam şişelerle saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Müdahaleye rağmen kavga durmayınca ve şahıs elindeki bıçağı bırakmayınca bir polis beylik tabancasıyla saldırganı bacağından vurdu. Kavga anları ve polis müdahalesi cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklı saldırganı polis ayağından vurarak etkisiz hale getirdi... O anlar kamerada - Son Dakika

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