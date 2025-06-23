Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı - Son Dakika
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Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı

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Gülizar Yıldız\'ın öldürülme anı ortaya çıktı
23.06.2025 15:00
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Gülizar Yıldız\'ın öldürülme anı ortaya çıktı
Haber Videosu

Şırnak'ta, 29 yaşındaki Gülizar Yıldız çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şahıs tutuklanırken, cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir anda bıçaklanan Yıldız'ın çığlıkları duyuluyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir lokantada çalışan Gülizar Yıldız, iş arkadaşı Remzi Kayaalp tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İpekyolu üzerinde faaliyet gösteren bir lokantada meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan Remzi Kayaalp ile Gülizar Yıldız (29) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda Remzi Kayaalp, eline geçirdiği bıçakla Yıldız'a saldırdı. Ağır yaralanan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayaalp'in ifadesinde Gülizar Yıldız'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Lokantadaki vahşet kamerada! Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı

LOKANTAYA TAŞLI SALDIRI

Öte yandan; sabah saatlerinde bir grup, iş yerine taşlarla saldırdı. Saldırıda lokantanın camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemler aldı.

Lokantadaki vahşet kamerada! Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı
Lokantadaki vahşet kamerada! Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali Kublay:
    Memleket in her köşesinden manyak fışkırıyor 80 1 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    bu adam normal değil 74 3 Yanıtla
  • Yasar Kose:
    Gerçekten katil zanlısının cezaevinde bile yaşaması çok üzücü 70 2 Yanıtla
  • Gökhan Arslan:
    Bende Devlet calisanlara Saglik Raporu vermeden calismasinlar. 25 3 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag:
    Şeriat yoksa adalet.yok şimdi bu pic 29 yaşındaki bu kızı hayattan kopardı 3 5 sene yatıp çıkacak kısasta hayat vardır bu namussuz yâsamamalı 19 2 Yanıtla
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