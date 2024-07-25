Bıçaklı saldırıda yaralanan Güzel: 'Tanımıyorum kendisini, biri arkadan bıçak salladı' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bıçaklı saldırıda yaralanan Güzel: 'Tanımıyorum kendisini, biri arkadan bıçak salladı'

Bingöl'de dün yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan Ahmet Güzel, saldırganın kendisini tanımadığını ve arkadan bıçak salladığını söyledi. Sürücülerin yardımıyla sağlık ocağına götürülen Güzel'in tedavisi devam ediyor.

25.07.2024 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bıçaklı saldırıda yaralanan Güzel: "Tanımıyorum kendisini, biri arkadan bıçak salladı"

Yaralı şahıs, sürücülerin de yardımıyla sağlık ocağına götürüldü

BİNGÖL - Bingöl'de dün yaşanan bıçaklı saldırı olayında yaralanan ve hastanede tedavisi süren Ahmet Güzel, evden çıktıktan hemen sonra bu olayın başına geldiğini söyledi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Madde bağımlısı olduğu belirten şahıs, elinde bıçakla birçok vatandaşa saldırdı ve bu saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırı olayında yaralı olan vatandaşlar 54 yaşındaki 5 çocuk babası Ahmet Güzel'in hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Olay anını anlatan Güzel, "Dün işten geldim evde oturuyordum, çarşıya çıkıyordum. Eski karakolun oraya geldiğim zaman tabi tanımıyorum kendisini, biri arkadan bıçak salladı. O esnada baktım bir genç. Tabi şuuru yerinde değilmiş. Halk otobüsü durağına doğru kaçtım. Duraktan sonra sağlık ocağına geçtim, orada pansuman falan yaptılar. Sonra ambulans geldi ve bizi hastaneye getirdiler" dedi.

Halk otobüsü durağındaki sürücüler olayı fark edince, dışarıya doğru çıktı. Şahıs, sürücülerin duraktan çıkmasıyla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı Güzel, sürücülerin de yardımıyla sağlık ocağına götürüldü. O anlar ise halk otobüsünün kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

Ahmet Güzel, Bingöl, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklı saldırıda yaralanan Güzel: 'Tanımıyorum kendisini, biri arkadan bıçak salladı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:37 Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
18:49 Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 20:02:56. #1.11#
SON DAKİKA: Bıçaklı saldırıda yaralanan Güzel: 'Tanımıyorum kendisini, biri arkadan bıçak salladı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement