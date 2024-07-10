Biçilmesine saatler kala tarla alev alev yandı - Son Dakika
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Biçilmesine saatler kala tarla alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu'da bir tarlada çıkan yangında biçilmiş buğday tarlası ve ekili alan küle döndü. Yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımdan meydana gelmiş ve hızla yayılarak tarlayı sarmıştır. Tarla sahibi zararının karşılanmasını talep etmektedir.

10.07.2024 18:49
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Biçilmesine saatler kala alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da tarlada çıkan yangında ekili buğday tarlası ve biçilmiş arazi küle döndü.

Gündüz saatlerinde Hürriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi mevkiinde bir tarlada yangın çıktı. Biçilmiş buğday anızında başlayan yangın ekili buğday tarlasına sıçradı. Yangının erken fark edilmesi üzerine bölgede çalışma yapan belediye iş makinelere yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangına müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili konuşan tarla sahibi, "Yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımdan meydana gelmiş. Ağaç tellerin üzerine yan yatınca yangını tetiklemiş. Ne zamandır söyledim, orada ağaçları kesin diye söyleyip uyardım ama harekete geçilmedi" diye konuştu.

Tarla sahibi, biçilmesine saatler kala 2 dönüm ekili alanının yangında kül olduğunu ve zararının karşılanmasını istedi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Tarım, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Biçilmesine saatler kala tarla alev alev yandı - Son Dakika

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