Bijon Anahtarıyla Başına Darbe Alan Adam Hayatını Kaybetti

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Tokat'ta lastik değiştirirken bijon anahtarının başına isabet etmesiyle ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Erbaa ilçesi Erek Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Metehan Tekin (37), aracının lastiğini değiştirmeye çalışırken lastik patladı. Patlamanın etkisiyle yerinden fırlayan bijon anahtarı Tekin'in başına isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Tekin'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tekin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT