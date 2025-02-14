Bilecik Belediye Başkanı Çalışmaları Yerinde İnceledi

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hürriyet Mahallesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte kontrolleri gerçekleştiren Başkan Subaşı, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Altyapı, enerji ve doğalgaz firmaları tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Subaşı, çalışmaların diğer mahallelerde de yürütüleceği bilgisini verdi.

İncelemeleri sırasında mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Subaşı, talepleri dinleyerek, çözümü için talimatlar verdi. - BİLECİK