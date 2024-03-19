Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Dilencilere Karşı Çalışma Başlattı

Denizli'de Dolandırıcılar 900 Bin Liralık Altın ve Paralarla Yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan bir yaşlı kadını korkutarak dolandıran dolandırıcılar, jandarma tarafından 900 bin liralık altın ve paralarla birlikte yakalandı. Dolandırıcılar, yaşlı kadının evine giderek Almanya'da yaşayan oğlunun tutuklandığını söyleyerek altın ve paraları istemişlerdi. Komşuların durumu fark etmesi üzerine jandarmaya ihbar edildi ve yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılar yakalandı. Dolandırılan yaşlı kadın ise 4 saat içinde altın ve paralarına geri kavuştu.