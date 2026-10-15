Bilecik Bozüyük\'te lastiği patlayan kamyonda yangın çıktı, yaklaşık 3 metrekare yandı

Bilecik Bozüyük'te lastiği patlayan kamyonda yangın çıktı, yaklaşık 3 metrekare yandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki kamyonun sol arka lastiği patladı; sürtünme nedeniyle çıkan yangında yaklaşık 3 metrekarelik alan yandı. Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü; maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki kamyon alev aldı.
Yangın dün gece, Bozüyük-İnegöl kara yolu Kızılcapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.G. idaresindeki kamyonun sol arka lastiği seyir halindeyken patladı. Lastikte oluşan sürtünme nedeniyle çıkan yangında, tekerlek çevresindeki yaklaşık 3 metrekarelik alan yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
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