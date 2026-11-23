Bilecik Bozüyük'te operasyonda skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 araç ve 2 şahıs üzerinde yapılan aramada skunk ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçları kapsamında işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 araç ve 2 şahıs üzerinde yapılan aramalarda muhtelif miktarda skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları kapsamında 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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