Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 araç ve 2 şahıs üzerinde yapılan aramalarda muhtelif miktarda skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları kapsamında 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.