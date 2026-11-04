Bilecik Bozüyük'te polis 36 vatandaşı dolandırıcılık ve KADES konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
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Bilecik Bozüyük'te polis 36 vatandaşı dolandırıcılık ve KADES konusunda bilgilendirdi

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Bilecik Bozüyük\'te polis 36 vatandaşı dolandırıcılık ve KADES konusunda bilgilendirdi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, 36 vatandaşı dolandırıcılık yöntemleri ve bunlardan korunma konusunda bilgilendirdi. Bilgilendirmede KADES'in nasıl kullanılacağı da aktarıldı, katılımcılara güvenlik broşürleri dağıtıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara yönelik dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında 36 vatandaşa dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlerden korunma yolları anlatıldı. Çalışmada ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verilerek uygulamanın nasıl kullanılacağı aktarıldı. Genel güvenlik konularında da bilgilendirilen vatandaşlara, dikkat edilmesi gereken hususları içeren broşürler dağıtıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların bilinçli ve tedbirli hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaBozüyükBilecikGüncelKADESPolisYaşamSon Dakika

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