Bilecik Bozüyük\'te polis 54 vatandaşı dolandırıcılık ve KADES konusunda bilgilendirdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 54 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince vatandaşlarla bir araya gelinerek Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgilendirme gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 54 vatandaşa bilgilendirme yapılırken, çeşitli konularda hazırlanan broşürler de dağıtıldı.