Bilecik Bozüyük\'te polis, banka personelini sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı

Bilecik'te sahte para ve dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, bankalarda görev yapan personel ve vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi. Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçede bulunan bankalar ziyaret edildi. Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında sahte para ve sahtecilik yöntemleri, dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler ayrıca genel güvenlik konularında uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşürler dağıttı.