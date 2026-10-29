Bilecik Bozüyük\'te Poyra mevkiinde kamyon tıra arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı

Bilecik Bozüyük'te Poyra mevkiinde kamyon tıra arkadan çarptı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dün gece Poyra mevkiinde kamyonun önünde seyreden tıra ve dorsesine arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi; kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Bozüyük ilçesi Poyra mevkiinde, Eskişehir-Bozüyük kara yolunun Bozüyük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.E. idaresindeki kamyon, önünde seyreden Ş.Y. yönetimindeki tıra ve dorsesine arkadan çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü M.E.E., oaly yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?