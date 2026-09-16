Bilecik Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde narkotik ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen sentetik kannabinoid maddesi nedeniyle hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
Şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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