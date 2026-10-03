Bilecik Bozüyük\'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bilecik Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 ikamet ve 2 şahsın üzerinde arama yapıldı; metamfetamin ile bong aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu bulundurmaktan 2 şüpheli yakalanırken, ikamet sahibi şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 1 ikamet ile 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ve bong aparatı ele geçirildi. Çalışma kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 şüpheli yakalandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan ise ikamet sahibi şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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