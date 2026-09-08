Bilecik D-650\'de otomobil traktöre arkadan çarptı, Taha S. yaralandı

Bilecik'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 Karayolu Osmangazi Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine seyir halinde olan Taha S. yönetimindeki 16 BDF 359 plakalı Tofas marka otomobil, aynı yönde ilerleyen Cihan S.'nin kullandığı 54 ALD 939 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adete hurdaya dönerken, sürücü Taha S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.