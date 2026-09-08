Bilecik D-650'de otomobil traktöre arkadan çarptı, Taha S. yaralandı - Son Dakika
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Bilecik D-650'de otomobil traktöre arkadan çarptı, Taha S. yaralandı

Bilecik D-650\'de otomobil traktöre arkadan çarptı, Taha S. yaralandı
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Bilecik'te D-650 Karayolu Osmangazi Tüneli mevkiinde Taha S.'nin kullandığı otomobil, Cihan S.'nin yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 Karayolu Osmangazi Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine seyir halinde olan Taha S. yönetimindeki 16 BDF 359 plakalı Tofas marka otomobil, aynı yönde ilerleyen Cihan S.'nin kullandığı 54 ALD 939 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adete hurdaya dönerken, sürücü Taha S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Osmangazi, İnceleme, 3. Sayfa, Bilecik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik D-650'de otomobil traktöre arkadan çarptı, Taha S. yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik D-650'de otomobil traktöre arkadan çarptı, Taha S. yaralandı - Son Dakika
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