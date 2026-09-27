Bilecik Gölpazarı\'nda yangında 72 yaşındaki baba ve 47 yaşındaki kızı öldü.

Bilecik'te meydana gelen ev yangınından baba-kız hayatını kaybetti.

Yangın; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; köyde sabah 07.00'da iki katlı ahşap evin alt katında sobadan çıktığı değerlendirilen bir yangın meydana geldi. Alevlere itfaiyenin yanı sıra AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler arasından bir kişi sağ olarak kurtarılırken, 72 yaşındaki Mehmet Erdönmez ve kızı 47 yaşındaki Fazilet Erdönmez evde hayatını kaybetti. Ölen baba kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Dumandan zehirlenerek, vefat etmişler"

Köy muhtarı Fahrettin Doğruk sabah yangının çıktığını anlatarak, "Dün arkadaş baba yaktı. Bacanın içinde kurum kalıyor. Sabaha karşı elbise ve eşyaların üzerine kurum düşüyor. Oradan eşyalar alevlenmiş. Evden çıkmışlar, yine girmişler, sonra bir daha çıkmışlar, bir daha giriyorlar ve çıkamamışlar bir daha. Dumandan zehirlenerek, vefat etmişler" dedi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evin içinde detaylı inceleme yaparken, yangınla ilgili tahkikata başlatıldı.