Bilecik Hastanesinde Otopark Krizi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde yaşanan araba park sorunu vatandaşı çileden çıkartıyor.

Bilecik'te 2020 yılında 250 yatak kapasiteli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 87 poliklinik, 11 ameliyathane, yeni doğan yatak sayısı 17 ve 27 yataklı yoğun bakım ünitesi ile hizmet vermeye başladı. O gün yapımı yıllardır yılan hikayesine dönen ve dönemin Sağlık Bakan Yardımcısı AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in büyük uğraşları sonunda hizmet giren hastanede otopark sorunu vatandaşları çileden çıkarıyor. Hastanenin otoparkının yetersiz olması sebebiyle vatandaşların mezarlık, köprü altı ve hastane çevresindeki bölgesine park eden sürücüler buralarda yer bulamayınca çareyi kaldırım üzere parklarda buluyor. Sürücüler yetkilerden otopark sorununa bir çare üretmeleri isterken, hastane çevresindeki kaldırımlara park eden araçlar sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştuğu söylediler. - BİLECİK