Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Muhtarlarla Asayiş Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Muhtarlarla Asayiş Toplantısı Gerçekleştirdi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Muhtarlarla Asayiş Toplantısı Gerçekleştirdi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, muhtarların da katılımıyla bir asayiş toplantısı düzenledi. Toplantıda, Bilecik'te mevcut ve olası sorunlar ele alınarak güvenlik önlemleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik'in huzuru için her zaman halkın yanında olduklarını vurguladı.

17.05.2024 10:48
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde muhtarlarında katılımıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı Başkanlığında il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve il merkezi mahalle muhtarlarının katılımlarıyla Bilecik içi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Bilecik'te oluşan ve oluşabilecek sorunlar ele alınarak önlemler istişare edildi. Bilecik'in en küçük ve en önemli yapı taşı olan mahalle ve sokaklar için muhtarlardan bilgi alınarak güvenlik önlemleri alındı. Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik'in huzuru için her zaman, her yerde ve her sokakta olduklarını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Muhtarlarla Asayiş Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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