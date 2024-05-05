Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri Çalışmalarına Devam Ediyor

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri Çalışmalarına Devam Ediyor

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Bilecik genelinde yapılan trafik denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde sürücülere ve araçlarda bulunan yolculara güvenli yolculukla ilgili bilgilendirme yapılıyor. İl genelinde gerçekleştirilen trafik ekipleri denetimlerinin devam edeceği belirtiliyor.

05.05.2024 14:55
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik ekipleri tarafından Bilecik genelinde yapılan trafik denetimleri devam ediyor. Denetimlerde, sürücülere ve araçlarda bulunan yolculara güvenli yolculukla ilgili bilgilendirme yapılıyor. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen trafik ekipleri denetimlerin devam edeceğini belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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