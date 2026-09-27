Bilecik İnhisar Tarpak\'ta jandarma, dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

Bilecik'te vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve bu tür olaylara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı. Evlerde değerli ziynet eşyalarının bulundurulmaması konusunda da uyarılarda bulunuldu. Kendisini hakim, savcı, polis, jandarma veya banka personeli olarak tanıtıp para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği belirtilirken, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması istendi.

Vatandaşlara ayrıca dolandırıcılık olaylarında izlenecek ihbar süreci hakkında bilgi verilirken, köyde konuya ilişkin bilgilendirici afiş de asıldı.