Bilecik Jandarması öğrencileri güvenli internet ve siber zorbalığa karşı uyardı - Son Dakika
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Bilecik Jandarması öğrencileri güvenli internet ve siber zorbalığa karşı uyardı

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Bilecik Jandarması öğrencileri güvenli internet ve siber zorbalığa karşı uyardı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere güvenli internet kullanımı konusunda uyarı yaptı. Kişisel bilgilerin korunması, tanımadıklarla iletişim kurulmaması, şüpheli bağlantı ve mesajlara itibar edilmemesi, güçlü şifre ve siber zorbalığa dikkat istendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere güvenli ve bilinçli internet kullanımı konusunda uyarı yapıldı.

Gerçekleştirilen bilgilendirmede öğrencilere, internet ve sosyal medya kullanırken kişisel bilgilerin korunması, tanımadıkları kişilerle iletişim kurulmaması ve şüpheli bağlantı ile mesajlara itibar edilmemesi gerektiği anlatıldı. Ayrıca internet ortamında karşılaşılan tehdit ve rahatsız edici içeriklerin aile, öğretmen veya güvenlik birimlerine bildirilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, öğrencilere güçlü şifre kullanımı ve siber zorbalığa karşı dikkatli olunması gerektiği de aktarılırken, internet ortamında karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda yardım istemekten çekinmemeleri gerektiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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