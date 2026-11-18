Bilecik Osmaneli'de yakalanan şahıs 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma devriyesinde, bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından şahıs, 3 yıl 9 ay hapis cezasına istinaden Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyü sınırları içerisinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık suçundan' hakkında yakalama kararı bulunan Y.Ş. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına istinaden Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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