Bilecik Söğüt\'te ot yangınında sera ve depo zarar gördü, alevler söndürüldü

Bilecik'te meydana gelen ve çevresindeki sera ile yakınındaki depo alanına sıçrayan ot yangını ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; elektrik kablolarından çıkan kıvılcım nedeniyle otluk alanda yangın başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, yangında bir sera ile yakınındaki depo alanı zarar gördü. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ve Söğüt Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler kısa söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.