Bilecik Söğüt\'te ot yangınında sera ve depo zarar gördü, alevler söndürüldü

Bilecik Söğüt'te ot yangınında sera ve depo zarar gördü, alevler söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik Söğüt'teki Hamitabat Köyü'nde elektrik kablolarından çıkan kıvılcımla otluk alanda yangın başladı. Rüzgarla büyüyen alevler bir sera ve depo alanına zarar verdi; yangın Orman İşletme ve Söğüt Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü, jandarma inceleme başlattı.
Bilecik'te meydana gelen ve çevresindeki sera ile yakınındaki depo alanına sıçrayan ot yangını ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; elektrik kablolarından çıkan kıvılcım nedeniyle otluk alanda yangın başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, yangında bir sera ile yakınındaki depo alanı zarar gördü. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ve Söğüt Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler kısa söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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