Bilecik\'te 10 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali cezası

Bilecik'te 10 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamak suçundan 15 bin 60 lira trafik idari para cezası uygulandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünce drone ile tespit edilen 15 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan denetlemelerde, 10 araç sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 15 bin 60 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin arkadan çarptığı odun yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet çöp konteynerine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
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Bursa'da bir motosiklet sürücüsü polis ekiplerinin denetimlerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca anını kask kamerasıyla kayda alan sürücü, sosyal medyada paylaşarak milyonlara erişti. Ancak polis, plakayı not alarak sürücüyü bir işletmede yakaladı. Sürücü, motosikleti bağlandı ve 17 bin lira ceza yedi.
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