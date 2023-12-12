Bilecik\'te 10 bin 778 araç denetlendi, 5 milyon 225 bin TL trafik cezası uygulandı

Bilecik'te son günlerde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 bin 778 araç denetlenirken, 5 bin 837 araç sahibine 5 milyon 225 bin 273 TL trafik idari para cezası uygulandı

Bilecik ve ilçelerinde meydana gelen trafik kuralları ihlalleri ve buna bağlı kazaların engellenmesi amacıyla yoğun trafik denetimleri başlatıldı. Bu meyanda ilin belirli noktalarında şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik drone ile hava denetimi yapılarak kural ihlali yapan araçlara yönelik trafik cezası uygulandı. Motosiklet denetimlerine ağırlık verilerek tescilsiz, plakasız, abartı egzoz, sigortasız, sürücü belgesiz ve kasksız olarak trafiğe çıkan motosikletlere yönelik yoğun denetimler yapıldı. Denetimler çerçevesinde kurallara uymayan motosiklet sürücüleri tek tek denetlendi. Yine il merkezine belirlenen saatlerin dışında girerek trafiğin yoğunlaşmasına sebep olan kamyon ve çekici gibi araçlar ile park, kırmızı ışık ve hız ihlalleri yapan araçlara yönelik denetimler arttırıldı.

Bilecik'te sürücülere 5 milyon 225 binlik trafik cezası

Yapılan denetimler sonucu Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü trafik görevlilerince 10 bin 778 araç ve sürücüsü denetlenmiş olup, 4 bin 382 adet hız ihlali, 9 adet aykırı ışık donanım, 12 adet geçmenin yasaklandığı yerde sürücünün önündeki aracı geçmesi, 47 adet emniyet kemeri kullanmama, 39 adet kask takmamak, 61 adet muayenesiz araç kullanma, 26 adet takograf kullanmamak, 304 adet hatalı park, 508 adet kırmızı ışık ihlali,132 adet il merkezine girmesi yasak olan saatlerde giren kamyon ve çekicilere trafik işaret ve levhalarına uymamaktan ceza yazıldı.

Ayrıca diğer maddelerden olmak üzere toplam 5 bin 837 araç sahibi ve sürücüsüne 5 milyon 225 bin 273 TL trafik idari para cezası uygulanmış ve 108 araç trafikten men edildi. - BİLECİK