Bilecik\'te 100 öğrenciye akran zorbalığına karşı polis bilgilendirmesi yapıldı

Bilecik'te öğrencilere akran zorbalığına karşı bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Birlikte Güvenli Gelecek" Projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde 100 öğrencinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda öğrencilere akran zorbalığının önlenmesi, karşılaşılan durumlarda izlenebilecek yollar ve güvenli bir okul ortamının oluşturulmasına yönelik bilgiler aktarıldı.

Ayrıca polislik mesleği, genel güvenlik ve güvenli internet kullanımı konularında da bilgilendirme yapıldı.