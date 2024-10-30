Bilecik\'te 1226 Araç Denetlendi

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Bilecik'te trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda bin 226 araç denetlenirken 4 araç sürücüsü trafikten men edildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te 23-24 Ekim tarihleri arasında il genelinde yapılan trafik uygulamalarında bin 226 araç ve sürücüsü denetlendi. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında 379 araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 676 bin 474 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 4 araç trafikten men edildi. - BİLECİK