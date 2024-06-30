Bilecik'te 130 Dönüm Buğday Ekili Alan Yangında Zarar Gördü - Son Dakika
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Bilecik'te 130 Dönüm Buğday Ekili Alan Yangında Zarar Gördü

Bilecik\'te 130 Dönüm Buğday Ekili Alan Yangında Zarar Gördü

Bilecik'in Taşçılar köyü ile Beyce köyü arasında bulunan Kargo Ovası bölgesinde çıkan yangında, 130 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine İnegöl ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

30.06.2024 21:45  Güncelleme: 21:56
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Bilecik'te zirai alanda çıkan yangında 130 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Taşçılar köyü ile Beyce köyü arasında bulunan Kargo Ovası bölgesinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.Çıkan yangında, 130 dönüm arazi zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye İnegöl ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin ilk müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına 10 arazöz ve 30 personel yer aldı. Söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışmaları devam ettiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 130 Dönüm Buğday Ekili Alan Yangında Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 130 Dönüm Buğday Ekili Alan Yangında Zarar Gördü - Son Dakika
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