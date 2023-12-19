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Bilecik'te 14 köpeğin ölümüyle ilgili 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Bilecik'te 14 köpeğin ölümüyle ilgili 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bilecik-Sakarya istikametinde yol kenarında ölü ve yaralı köpeklerin bulunması üzerine gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. Ancak yapılan kan tahlillerinde ilaçlı zehirlenme çıkmaması nedeniyle 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik\'te 14 köpeğin ölümüyle ilgili 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19.12.2023 - 20:37,
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Bilecik'te 14 köpeğin ölümüyle ilgili tutuklanan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik- Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanlardan 2'si kadın 5 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınan H.S. isimli şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış, N.A., M.M.K., A.O.D. ve S.İ. çıkarıldıkları mahkemece 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A maddesi uyarınca tutuklanmıştı.

Köpeklerden alınan kan tahlillerinde ilaçlı zehirlenme çıkmaması dolayısıyla aralarında Belediye Veteriner İşleri Müdürü N.A.'nın da tutuklu bulunduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Bilecik Belediyesi, Cumhuriyet, Sakarya, Bilecik, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 14 köpeğin ölümüyle ilgili 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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