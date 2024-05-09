Bilecik'te 2 bin 733 er ve erbaş asker narkotik ekipleri tarafından bilgilendirildi - Son Dakika
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Bilecik'te 2 bin 733 er ve erbaş asker narkotik ekipleri tarafından bilgilendirildi

Bilecik\'te 2 bin 733 er ve erbaş asker narkotik ekipleri tarafından bilgilendirildi

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma KOM ekipleri, Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda askerlik hizmeti yapmakta olan 2 bin 733 er ve erbaş askeri 'Uyuma', 'Narvas', 'Narkorehber', 'En İyi Narkotik Polisi: Anne', 'Web Sitesi' hakkında bilgilendirdi. Bağımlılıkla mücadeleye destek çağrısı yapıldı.

09.05.2024 10:36
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Bilecik'te 2 bin 733 er ve erbaş asker narkotik ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma KOM ekiplerince; Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda askerlik hizmeti yapmakta olan 2 bin 733 er ve erbaş asker; 'Uyuma', 'Narvas', 'Narkorehber', 'En İyi Narkotik Polisi: Anne', 'Web Sitesi' hakkında bilgilendirildi. İlgililer, "Bağımlı Olma, Farkında Ol" sloganıyla mücadeleye destek olmaya davet ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 2 bin 733 er ve erbaş asker narkotik ekipleri tarafından bilgilendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 2 bin 733 er ve erbaş asker narkotik ekipleri tarafından bilgilendirildi - Son Dakika
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