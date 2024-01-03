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Bilecik'te 3 Ayrı Operasyonda 351,84 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te 3 Ayrı Operasyonda 351,84 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 3 ayrı operasyonda 351,84 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca metamfetamin, tabanca ve bong aparatı da bulundu. 3 şahıs gözaltına alındı ve yasal işlem yapıldı.

Bilecik\'te 3 Ayrı Operasyonda 351,84 Gram Bonzai Ele Geçirildi
03.01.2024 - 13:34,
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Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 3 ayrı operasyonda 351,84 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların ikametinde, arabalarında ve kendi üzerlerinde yapılan arama sonucunda 351,84 gram gelen Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 8,46 gram gelen metamfetamin maddesi, 3 adet tabanca, 25 adet tabanca fişeği, 2 adet bong aparatı ele geçirildi. Yürütülen operasyonlarda toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem yapılmıştır. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Y.K. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış olup B.P. ve B.Ü. isimli şahıslar çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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