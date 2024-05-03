Bilecik'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı

Bilecik\'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı

Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masası tarafından 3 yıl hapis cezası ile aranan bir şüpheli, Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan şüpheli, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

03.05.2024 10:50
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Bilecik'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca; 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçu kapsamında 3 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şüpheli şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Eskişehir, Bilecik, Banka, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika
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