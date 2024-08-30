Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bilecik\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü coşkuyla kutlanırken, resmi geçit töreninde jandarmanın gösterisi büyük beğeni topladı.

30.08.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü coşkuyla kutlanırken, resmi geçit töreninde jandarmanın gösterisi büyük beğeni topladı.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene Vali Şefik Aygöl, Milletvekilleri Halil Eldemir, Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, kurum müdürleri, STK temcilileri ve çok sayıda Bilecikli katıldı. Tören protokol üyelerinin çelenk sunumu ile başlarken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Ardından Jandarma Teğmen Ahmet Altun tarafından günün anlam ve önemine binaen konuşma gerçekleştirildi. Altun, "Bugün Türkiye Cumhuriyetin kurulması temel teşkil eden 30 Ağustos 1922 kazandığımız büyük zaferin 102'inci yılını ulusça kutlamanın haklı, gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığını ve vatanına kastedenlere karşı 102 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinde yer aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün

bir varoluş mücadelesinin sonucunda eşine tarihte az rastlanılmış bir zafer kazanmıştır" dedi.

Ardından öğrencilerin günün anlam ve önemini anlatan şiirini okuması ve geçit töreniyle kutlamalar son buldu. Geçit töreninde jandarma gösteri timinin silahlarla yapmış olduğu gösteri ve gazilerin gururla yürüyüşleri büyük alkış topladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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