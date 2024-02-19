Bilecik'te 480 Vatandaşa Ulaşıldı: En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi - Son Dakika
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Bilecik'te 480 Vatandaşa Ulaşıldı: En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi

Bilecik\'te 480 Vatandaşa Ulaşıldı: En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bozüyük ilçe meydanında 'Narkonokta' faaliyeti düzenledi. 480 vatandaşa 'Uyuma' uygulaması ve 'narkotikpolisianne.com' web sitesi hakkında bilgi aktarıldı ve broşür dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar, uyuşturucuyla mücadelede bilinçlenmeye ve birlikte hareket etmeye davet edildi.

19.02.2024 10:37
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Bilecik'te ekipler, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 480 vatandaşa ulaştı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Bozüyük ilçe meydanında gerçekleştirilen 'Narkonokta' faaliyetinde 480 vatandaşa ulaşıldı.

Ekipler, vatandaşlara 'Uyuma' uygulaması ve 'narkotikpolisianne.com' web sitesi hakkında bilgi aktararak broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşları, güçlü bir toplum için bilinçlenmeye ve uyuşturucuya karşı birlikte mücadeleye etmeye davet etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 480 Vatandaşa Ulaşıldı: En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi - Son Dakika

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