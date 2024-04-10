Bilecik\'te 5. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Bilecik'te bir apartmanın 5. katından düşen genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak'ta yer alan bir apartmanın 5. katının camından düşen 22 yaşındaki Bayram Güçlü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı gence müdahale etti. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ve iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Isparta ve Gelendost Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Türk karasularından lastik bot ile yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18'i çocuk toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk ederek hareketli lastik botu durdurdu ve içerisindeki göçmenleri yakaladı.
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