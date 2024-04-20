Bilecik'te 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı - Son Dakika
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Bilecik'te 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Bilecik\'te 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

20.04.2024 11:19
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Bilecik'te yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı.

Kaza; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Mazharbey Sokak üzerinde meydana geldi. Mazharbey Sokak üzerinden Rasimbey Caddesine seyir halindeki Y.M.E. idaresindeki 11 ABH 245 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki A.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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