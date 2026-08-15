Bilecik'te 8 Yoklama Kaçağı Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te 8 Yoklama Kaçağı Yakalandı

Bilecik\'te 8 Yoklama Kaçağı Yakalandı
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Bilecik'te gerçekleştirilen güven uygulamasında 8 yoklama kaçağı yakalandı, 4 bin 99 kişi sorgulandı.

Bilecik'te jandarma tarafından gerçekleştirilen Güven ve Huzur Uygulamasında 8 yoklama kaçağı yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6136 Sayılı Kanun kapsamında iki aşamalı olarak 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamaya 110 personel katılırken, 18 kontrol noktasında 4 bin 99 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde 8 yoklama kaçağı yakalanırken, UYAP üzerinden aranan şahıs tespit edilmedi. Uygulama kapsamında 2 bin 973 araç MPTS üzerinden sorgulanırken, 2 bin 408 araç kontrol edildi. Denetimlerde 6 araca toplam 15 bin TL trafik cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca arama kaydı bulunan 1 araç da yakalandı. Jandarma ekiplerince 33 umuma açık yer ile park ve bahçe, 25 iş yeri ve 49 kullanılmayan boş ev kontrol edildi.

Denetimlerde herhangi bir iş yerine idari işlem uygulanmadı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 8 Yoklama Kaçağı Yakalandı - Son Dakika

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