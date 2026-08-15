Bilecik'te Akran Zorbalığı Eğitimi - Son Dakika
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Bilecik'te Akran Zorbalığı Eğitimi

Bilecik\'te Akran Zorbalığı Eğitimi
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Bilecik'te 58 öğrenciye akran zorbalığı ve güvenlik konularında eğitim verildi.

Bilecik'te polis tarafından 58 öğrenciye akran zorbalığı eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde Gençlik Merkezi'nde bulunan 58 kursiyer öğrenciye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere akran zorbalığının yanı sıra genel güvenlik, 112 Acil Çağrı Hattının doğru kullanımı, güvenli internet, trafik kuralları ve sosyal medya kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Akran Zorbalığı Eğitimi - Son Dakika

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