Bilecik\'te Alkollü Sürücü Şarampole Uçtu

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; dün gece Bilecik'in Söğüt ilçesi Oluklu Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Söğüt istikametinden Eskişehir istikametine seyir halindeki 11 ABN 962 plakalı otomobil sürücüsü Eyüp Koray S. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki şarampole uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Eyüp Koray S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan sürücünün 2.48 promil alkollü olduğu tespit edilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK