Bilecik\'te Ambulans ve Kamyonet Çarpıştı

Bilecik'te ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy-Kovalıca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kovalıca Köyü istikametinden Bozüyük yönüne seyir halinde bulunan Melih T. idaresindeki 11 AAH 732 plakalı ambulans, karşı yönden gelen ve U dönüşü yapmak için manevra yapan Eldar T. yönetimindeki 26 ADD 076 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Öte yandan, meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
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